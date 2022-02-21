За два месяца клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ сэкономили более 100 миллионов рублей благодаря бонусам от СберСпасибо
11:04 21.02.2022
СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги интеграции с программой лояльности СберСпасибо. С момента запуска в конце декабря 2021 года клиенты компании сэкономили более 100 млн руб., используя бонусы программы лояльности. Бонусы можно получить при онлайн-оплате заказов в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью банковской карты Сбера, а затем обменять на скидку до 99% от суммы заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ.
Чтобы получить бонусы, достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и оплачивать онлайн-заказы банковской картой Сбера. Для пользователей с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ также доступна бесплатная доставка.
Благодаря интеграции в экосистему Сбера пользователям CБЕР ЕАПТЕКИ доступны и другие возможности: быстрая авторизация в личном кабинете по Сбер ID, оплата заказа с помощью SberPay.
«Категория «Здоровье» – одна из самых востребованных у участников программы лояльности, они активно обменивают бонусы на скидки и получают их за покупки лекарств, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев. – Для нас важно, что клиенты всего за два месяца с момента старта совместного предложения СберСпасибо и СБЕР ЕАПТЕКА по достоинству оценили выгоду и удобство сервиса».
«Мы начали сотрудничать с программой СберСпасибо в конце 2021 года и видим положительный эффект, – рассказала генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Мария Тимофеева. – Более 200 тыс. человек уже приобрели лекарства и товары для здоровья за бонусы от СберСпасибо. В синергии с экосистемой мы делаем сервис онлайн-аптеки доступнее для клиентов Сбера по всей стране».
СБЕР ЕАПТЕКА входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 17 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ – самый широкий на рынке e-Pharm, более 75 000 товаров. Аптечная сеть насчитывает 100 хабов и более 6200 пунктов выдачи заказов по всей стране. За 2021 год компания выполнила 11 млн заказов по России.
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