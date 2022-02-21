0
0
157
НОВОСТИ

За два месяца клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ сэкономили более 100 миллионов рублей благодаря бонусам от СберСпасибо

11:04 21.02.2022

СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги интеграции с программой лояльности СберСпасибо. С момента запуска в конце декабря 2021 года клиенты компании сэкономили более 100 млн руб., используя бонусы программы лояльности. Бонусы можно получить при онлайн-оплате заказов в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью банковской карты Сбера, а затем обменять на скидку до 99% от суммы заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ.

Чтобы получить бонусы, достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и оплачивать онлайн-заказы банковской картой Сбера. Для пользователей с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ также доступна бесплатная доставка.

Благодаря интеграции в экосистему Сбера пользователям CБЕР ЕАПТЕКИ доступны и другие возможности: быстрая авторизация в личном кабинете по Сбер ID, оплата заказа с помощью SberPay.

«Категория «Здоровье» – одна из самых востребованных у участников программы лояльности, они активно обменивают бонусы на скидки и получают их за покупки лекарств, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев. – Для нас важно, что клиенты всего за два месяца с момента старта совместного предложения СберСпасибо и СБЕР ЕАПТЕКА по достоинству оценили выгоду и удобство сервиса».

«Мы начали сотрудничать с программой СберСпасибо в конце 2021 года и видим положительный эффект, – рассказала генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Мария Тимофеева. – Более 200 тыс. человек уже приобрели лекарства и товары для здоровья за бонусы от СберСпасибо. В синергии с экосистемой мы делаем сервис онлайн-аптеки доступнее для клиентов Сбера по всей стране».

СБЕР ЕАПТЕКА входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 17 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ – самый широкий на рынке e-Pharm, более 75 000 товаров. Аптечная сеть насчитывает 100 хабов и более 6200 пунктов выдачи заказов по всей стране. За 2021 год компания выполнила 11 млн заказов по России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 21.02.2022
В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
19
12:00 21.02.2022
В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
74
11:32 21.02.2022
Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
0
115
11:20 21.02.2022
Бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций
0
149
11:05 21.02.2022
МГБ ДНР заявило о проникновении диверсантов на территорию республики
0
183
11:00 21.02.2022
Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
0
156
10:32 21.02.2022
В Россию прибыли 61 тыс. жителей Донбасса — врио главы МЧС
0
220
10:20 21.02.2022
Малый и средний бизнес стал существенно чаще занимать деньги у государства
0
207
10:05 21.02.2022
У семьи президента Казахстана Токаева нашли офшоры - СМИ
0
287
10:00 21.02.2022
Байден готов к встрече с Путиным, если не будет «вторжения» на Украину — Белый дом
0
265

Возврат к списку