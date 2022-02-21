МИД КНР назвал ложью заявление Австралии о наведении китайскими военными лазера на самолет

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярной пресс-конференции в понедельник назвал ложью заявление властей Австралии о наведении китайским военным кораблем лазера на самолет австралийских ВВС.

«Опубликованная австралийской стороной информация не соответствует действительности. Китайский военный корабль вел обычное плавание в открытом море и полностью соблюдал соответствующие положения международного права. Его действия были полностью справедливыми и законными», — указал он.