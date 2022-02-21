В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 997 против 6 388 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
В относительном выражении прирост составил 0,18%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 669 186 случаев заражения.
Число умерших из-за болезни в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 40 698.
НОВОСТИ
- 12:00 21.02.2022
- В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 21.02.2022
- Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
- 11:20 21.02.2022
- Бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций
- 11:05 21.02.2022
- МГБ ДНР заявило о проникновении диверсантов на территорию республики
- 11:04 21.02.2022
- За два месяца клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ сэкономили более 100 миллионов рублей благодаря бонусам от СберСпасибо
- 11:00 21.02.2022
- Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
- 10:32 21.02.2022
- В Россию прибыли 61 тыс. жителей Донбасса — врио главы МЧС
- 10:20 21.02.2022
- Малый и средний бизнес стал существенно чаще занимать деньги у государства
- 10:05 21.02.2022
- У семьи президента Казахстана Токаева нашли офшоры - СМИ
- 10:00 21.02.2022
- Байден готов к встрече с Путиным, если не будет «вторжения» на Украину — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать