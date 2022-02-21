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НОВОСТИ

В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 997 против 6 388 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,18%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 669 186 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 40 698.

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