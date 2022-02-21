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Сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада — Генштаб республики

13:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российских войск вернутся с учений в Белоруссии в места постоянной дислокации, когда этом появится объективная необходимость. Об этом заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе.

«Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело», — отметил глава Генштаба.

Гулевич также подчеркнул, что сроки возвращения в РФ подразделений российских войск «в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег». «Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации», — пояснил начальник Генштаба.

Он уточнил, что «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить».

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходили на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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