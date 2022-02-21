Песков назвал «уткой» данные о «списке украинцев», от которых РФ якобы хочет избавиться

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» и абсолютным вымыслом сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы составила список украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в случае военного конфликта на между Москвой и Киевом.

«Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать подобные утверждения.