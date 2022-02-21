Украина готова к введению военного и чрезвычайного положений — спикер Рады
14:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев готов к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений.
«Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, но, надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он в понедельник на брифинге.
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