Первый поезд с 500 жителями ДНР и ЛНР прибыл в Саратовскую область в понедельник
15:12 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 500 человек, большинство из которых женщины и дети, прибыли в понедельник из Донецкой и Луганской народных республик на поезде в Саратовскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Бусаргин.
«В Саратовскую область прибыли граждане, вынужденно покинувшие территории ДНР и ЛНР. Всего 510 человек, большинство из них — женщины и дети», — написал Бусаргин.
Ранее областные власти сообщали, что ожидается прибытие 510 человек (272 женщин, 41 мужчина, 197 детей). Для проживания подготовлены учреждения по линии социальной защиты и санатории. В основном их разместят в Саратове, в Энгельсском, Вольском и Марксовском районах.
НОВОСТИ
- 15:00 21.02.2022
- Мюнхенская конференция подменила обсуждение безопасности распространением фейков — МИД РФ
- 14:32 21.02.2022
- Украина готова к введению военного и чрезвычайного положений — спикер Рады
- 14:12 21.02.2022
- Песков назвал «уткой» данные о «списке украинцев», от которых РФ якобы хочет избавиться
- 14:00 21.02.2022
- ЕС завершил разработку санкций против РФ, они будут объявлены в момент принятия — Боррель
- 13:32 21.02.2022
- Рано комментировать возможный запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ — Песков
- 13:20 21.02.2022
- Сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада — Генштаб республики
- 13:07 21.02.2022
- Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление
- 13:00 21.02.2022
- Китай введет санкции против Raytheon Technologies и Lockheed Martin — МИД КНР
- 12:32 21.02.2022
- Песков назвал «необычной практикой» предупреждение США о якобы имеющейся угрозе терактов в РФ
- 12:20 21.02.2022
- В Москве выявили 4 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать