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Первый поезд с 500 жителями ДНР и ЛНР прибыл в Саратовскую область в понедельник

15:12 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 500 человек, большинство из которых женщины и дети, прибыли в понедельник из Донецкой и Луганской народных республик на поезде в Саратовскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Бусаргин.

«В Саратовскую область прибыли граждане, вынужденно покинувшие территории ДНР и ЛНР. Всего 510 человек, большинство из них — женщины и дети», — написал Бусаргин.

Ранее областные власти сообщали, что ожидается прибытие 510 человек (272 женщин, 41 мужчина, 197 детей). Для проживания подготовлены учреждения по линии социальной защиты и санатории. В основном их разместят в Саратове, в Энгельсском, Вольском и Марксовском районах.

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