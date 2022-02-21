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Боррель назвал истерию вокруг Украины «российским кризисом», утверждая, что он «создан РФ»

15:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал западную военную истерию вокруг Украины «российским кризисом», утверждая, что он «создан Россией». Об этом Боррель написал в своем «Твиттере» под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро», уточнив, что главы МИД стран ЕС обсуждают в Брюсселе с Кулебой «вопросы европейской безопасности».

Западные СМИ и политические деятели продолжают нагнетать истерию вокруг якобы готовящегося военного вторжения России на Украину. С начала этого года отдельные издания начали публиковать даже даты начала вторжения, которое регулярно «переносится». Эта информационная кампания уже нанесла серьезный экономический ущерб Украине в результате беспрецедентного бегства западного капитала из этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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