0
0
218
НОВОСТИ

Цена газа в Европе росла на 5% на фоне сообщений о предотвращении нарушения госграницы РФ

17:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник переходила к резкому росту почти на 5% на фоне сообщений о предотвращении нарушения госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $897,4 за 1 тыс. куб. м, или 76,53 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $879,4.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили журналистам, что военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, пять нарушителей уничтожены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:25 21.02.2022
Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила фельдшеров с профессиональным праздником
0
9
18:16 21.02.2022
Госдума просит президента РФ признать независимость ДНР и ЛНР — Володин
0
53
18:05 21.02.2022
Киев уже провел две операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей — Путин
0
79
18:00 21.02.2022
«Вторжение» на Украину может начаться «в ближайшие часы», утверждают в Пентагоне
0
91
17:36 21.02.2022
Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР
0
139
17:09 21.02.2022
Главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать их республики в качестве независимых государств
0
176
16:32 21.02.2022
Киев предложил формат переговоров из пяти членов СБ ООН, а также Украины, ФРГ и Турции
0
217
16:12 21.02.2022
Две БМП зашли на территорию РФ для эвакуации украинской диверсионной группы — ЮВО
0
356
16:00 21.02.2022
Пятеро диверсантов с Украины, нарушившие границу РФ, уничтожены — ЮВО
0
393
15:32 21.02.2022
Боррель назвал истерию вокруг Украины «российским кризисом», утверждая, что он «создан РФ»
0
289

Возврат к списку