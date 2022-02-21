Киев уже провел две операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей — Путин

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ранее провел две карательные операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

«Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях [в Донбассе], и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — сказал глава российского государства.

Он сделал особый акцент на том, что «все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада», а проживающие близко к так называемому переднему краю и вовсе были вынуждены перебраться в подвалы. «Живут там сами вместе с детьми», — констатировал Путин.