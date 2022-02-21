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Госдума просит президента РФ признать независимость ДНР и ЛНР — Володин

18:16 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная дума просит президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение палаты о признании независимости ДНР и ЛНР и принять это решение. Об этом в понедельник заявил спикер палаты Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ.

«Владимир Владимирович, мы просим рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — сказал он, отметив, что решение палаты об обращении не было спонтанным, депутаты сделали это по гуманитарным причинам.

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