Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
18:40 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по Донбассу идут уже восемь лет, этот процесс зашел в тупик, констатировал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.
«Что касается переговорного процесса, то [заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий] Козак же доложил. Он [процесс] в тупике. Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь», — сказал он.
Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета безопасности [ТЕКСТ]
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