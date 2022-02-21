Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по Донбассу идут уже восемь лет, этот процесс зашел в тупик, констатировал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

«Что касается переговорного процесса, то [заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий] Козак же доложил. Он [процесс] в тупике. Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь», — сказал он.



Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета безопасности [ТЕКСТ]