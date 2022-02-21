0
0
115
НОВОСТИ

«Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу

19:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество противотанковых комплексов «Джавелин» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности РФ.

«Накачка вооружением Украины продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. <…> Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые „Джавелины“ — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах — членах НАТО», — сказал Шойгу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 21.02.2022
Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев
0
0
19:48 21.02.2022
Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
0
36
19:40 21.02.2022
Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин
0
59
18:40 21.02.2022
Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
0
163
18:32 21.02.2022
СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery
0
154
18:25 21.02.2022
Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила фельдшеров с профессиональным праздником
0
164
18:16 21.02.2022
Госдума просит президента РФ признать независимость ДНР и ЛНР — Володин
0
169
18:05 21.02.2022
Киев уже провел две операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей — Путин
0
214
18:00 21.02.2022
«Вторжение» на Украину может начаться «в ближайшие часы», утверждают в Пентагоне
0
268
17:36 21.02.2022
Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР
0
269

Возврат к списку