«Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
19:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество противотанковых комплексов «Джавелин» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности РФ.
«Накачка вооружением Украины продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. <…> Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые „Джавелины“ — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах — членах НАТО», — сказал Шойгу.
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