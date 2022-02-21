«Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество противотанковых комплексов «Джавелин» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности РФ.

«Накачка вооружением Украины продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. <…> Когда говорят, что это оборонительное, мне трудно представить себе, что те же самые „Джавелины“ — это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах — членах НАТО», — сказал Шойгу.