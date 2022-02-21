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НОВОСТИ

Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев

20:00 21.02.2022

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что ситуация на Украине не будет улучшаться, единственным выходом в этом случае становится признание правосубъектности Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если ситуация будет развиваться по такому пути, <…> а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, которые мы сейчас видим, эта ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», — сказал Медведев, выступая в понедельник на заседании Совбеза в Кремле.

Он напомнил, что на территории двух республик в настоящий момент проживают около 800 тыс. граждан РФ. «В данном случае имею в виду не русский мир, который мы всячески опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан РФ. Граждан, которые живут в другой стране. Это наши с вами люди», — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что при возникновении различных проблем у граждан США на территории других стран «американцы проводят спецоперацию». «Поэтому, как мне представляется, мы этот факт, как члены Совета безопасности, игнорировать не можем», — подчеркнул Медведев.

Ранее в понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

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