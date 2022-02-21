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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что вскоре подпишет указ о признании ДНР и ЛНР

21:15 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что «в ближайшее время имеет в виду подписать» указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — говорится в сообщении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре в понедельник с российским лидером Владимиром Путиным заявили, что разочарованы его намерением признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием,» — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в Кремле, Макроном и Шольцем «была обозначена готовность к продолжению контактов».

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