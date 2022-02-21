ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
22:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН проводит ротацию сотрудников на Украине, части персонала с семьями разрешено покинуть страну с учетом развития обстановки. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы привержены работе на Украине, но с учетом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну. Но им на смену прибудут другие», — сказал он.
Дюжаррик подчеркнул, что общая численность сотрудников миссии на Украине не изменится.
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