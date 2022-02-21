Украину загнали под внешнее управление — Путин
22:40 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, которое осуществляется по указке с Запада, через зарубежных советников, НКО и другие институты, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении в понедельник.
«Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала, — это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развертную на Украине», — заявил Путин.
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