Белый дом анонсировал санкции против ЛНР и ДНР

00:05 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в скором времени введет санкции, нацеленные против торговли и инвестиций в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Президент Байден в скором времени подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых новых республик ДНР и ЛНР", - говорится в нем.

Белый дом подчеркнул, что санкции, которые США введут против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину.

"Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину", - отмечается в заявлении. В заявлении также говорится, что США ожидали от России "подобного шага" - признания ЛНР и ДНР.