Белый дом анонсировал санкции против ЛНР и ДНР
00:05 22.02.2022 Источник: Интерфакс
"Президент Байден в скором времени подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых новых республик ДНР и ЛНР", - говорится в нем.
Белый дом подчеркнул, что санкции, которые США введут против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину.
"Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину", - отмечается в заявлении. В заявлении также говорится, что США ожидали от России "подобного шага" - признания ЛНР и ДНР.
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