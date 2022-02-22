Британия сегодня объявит о новых санкциях против России - СМИ
00:15 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, Лондон на текущий момент не намерен «вводить полный пакет санкционных мер», который был представлен властями в Палате общин британского парламента 10 февраля. При этом правительство королевства готово «пойти далеко» в вопросе рестрикций в том случае, если состоится «вторжение России на Украину».
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