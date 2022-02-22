Макрон выступил за точечные санкции и призвал созвать заседание Совбеза ООН

00:45 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение России признать независимость ДНР и ЛНР, призвав к проведению экстренного заседания СБ ООН и к точечным европейским санкциям, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (Макрон - ИФ) требует проведения экстренного заседания СБ ООН, а также принятия точечных европейских санкций", - указывается в заявлении.

В коммюнике отмечается, что решение о признании ДНР и ЛНР, с точки зрения Франции, является "нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины".