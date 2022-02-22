Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
02:30 22.02.2022 Источник: Интерфакс
Договоры РФ с ЛНР и ДНР опубликованы в базе Госдумы во вторник ночью, тексты этих документов практически идентичны между собой. Стороны заключают договоры на 10 лет с автоматическим продлением, при этом документы подразумевают последующее заключение отдельных договоров в разных сферах - от военной и научно-технической до социальной.
Отдельной статьей оговаривается, что договаривающие стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться "совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".
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