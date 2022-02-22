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НОВОСТИ

Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор

02:30 22.02.2022 Источник: Интерфакс

Тексты двухсторонних договоров России с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

Договоры РФ с ЛНР и ДНР опубликованы в базе Госдумы во вторник ночью, тексты этих документов практически идентичны между собой. Стороны заключают договоры на 10 лет с автоматическим продлением, при этом документы подразумевают последующее заключение отдельных договоров в разных сферах - от военной и научно-технической до социальной.

Отдельной статьей оговаривается, что договаривающие стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться "совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".

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