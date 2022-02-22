Япония планирует ввести ограничения на экспорт в РФ передовых технологий - СМИ

03:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России, которые будут приняты в случае ее военного вторжения на Украину. Об этом во вторник сообщила крупнейшая газета страны «Иомиури».

Отмечается, что планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.