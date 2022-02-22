МИД Казахстана: Вопроса о признании ДНР и ЛНР в повестке дня нет
08:51 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит [на повестке дня]», — сказал он.
Казахстан, как сообщает министр, призывает международное сообщество к дипломатическим методам решения ситуации вокруг Украины. При этом посольство в Киеве продолжает работу, указывает глава МИД, рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев. Глава ведомства также отметил, что устав ОДКБ не позволяет силам организации действовать в ДНР и ЛНР.
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