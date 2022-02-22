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Намеченную встречу с Лавровым Блинкен пока не отменял - СМИ

08:54 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя вероятность такого решения обсуждается. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По информации Си-эн-эн, высокопоставленные представители американского внешнеполитического ведомства обсуждали в понедельник возможность отмены переговоров Блинкена с Лавровым. Как подчеркивают источники телекомпании, по состоянию на вечер понедельника госсекретарь США не отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ.

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