Намеченную встречу с Лавровым Блинкен пока не отменял - СМИ

08:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя вероятность такого решения обсуждается. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По информации Си-эн-эн, высокопоставленные представители американского внешнеполитического ведомства обсуждали в понедельник возможность отмены переговоров Блинкена с Лавровым. Как подчеркивают источники телекомпании, по состоянию на вечер понедельника госсекретарь США не отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ.