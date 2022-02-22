0
0
0
НОВОСТИ

Израиль решил переместить свое посольство из Киева во Львов - СМИ

09:40 22.02.2022 Источник: Интерфакс

Израильские власти приняли решение о перемещении посольства страны на Украине из Киева во Львов, сообщает The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Яира Лапида сообщило, что эта мера предпринята после всесторонней оценки складывающегося положения и на фоне осложнения ситуации на Украине.

Посольство разместится в консульских учреждениях Израиля во Львове, отмечает The Jerusalem Post.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:15 22.02.2022
Из Донбасса в Россию эвакуировано уже более 80 тыс человек
0
89
08:54 22.02.2022
Намеченную встречу с Лавровым Блинкен пока не отменял - СМИ
0
128
08:51 22.02.2022
МИД Казахстана: Вопроса о признании ДНР и ЛНР в повестке дня нет
0
139
03:48 22.02.2022
Президент Украины: Мы ничего никому не отдадим...
0
588
03:27 22.02.2022
Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР
0
798
03:00 22.02.2022
Япония планирует ввести ограничения на экспорт в РФ передовых технологий - СМИ
0
622
02:47 22.02.2022
Назначено время заседания СБ ООН по Украине
0
592
02:30 22.02.2022
Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
0
709
02:10 22.02.2022
Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
0
775
02:00 22.02.2022
Зеленский: Сейчас как можно скорее готовим обращение...
0
582

Возврат к списку