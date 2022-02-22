Израиль решил переместить свое посольство из Киева во Львов - СМИ

09:40 Источник: Интерфакс

Израильские власти приняли решение о перемещении посольства страны на Украине из Киева во Львов, сообщает The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Яира Лапида сообщило, что эта мера предпринята после всесторонней оценки складывающегося положения и на фоне осложнения ситуации на Украине.

Посольство разместится в консульских учреждениях Израиля во Львове, отмечает The Jerusalem Post.