Ситуацию в Донбассе Китай связывает с задержкой реализации Минских соглашений
10:05 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Текущее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений. Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа неделимости безопасности, смягчать ситуацию и решать разногласия путем диалога и переговоров», — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.
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