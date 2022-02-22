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Ситуацию в Донбассе Китай связывает с задержкой реализации Минских соглашений

10:05 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений. Об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Текущее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений.  Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, осознавать важность реализации принципа неделимости безопасности, смягчать ситуацию и решать разногласия путем диалога и переговоров», — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

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