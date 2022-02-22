Британское правительство собралось на экстренное заседание
10:07 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что предметом межведомственных переговоров является вопрос применения санкций против России в свете признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник вечером Трасс сообщила, что новые рестрикции против РФ будут введены Лондоном в координации с союзниками уже во вторник. По информации Би-би-си, санкционный пакет будет представлен в Палате общин британского парламента днем 22 февраля.
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