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НОВОСТИ

Британское правительство собралось на экстренное заседание

10:07 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra («Кобра») для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что предметом межведомственных переговоров является вопрос применения санкций против России в свете признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник вечером Трасс сообщила, что новые рестрикции против РФ будут введены Лондоном в координации с союзниками уже во вторник. По информации Би-би-си, санкционный пакет будет представлен в Палате общин британского парламента днем 22 февраля.

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