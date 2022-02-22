Евро преодолел планку в 91 рубль
10:44 22.02.2022 Источник: Интерфакс
Курс евро составил 91,06 руб./EUR1 в 10:11 МСК, что на 90,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 80,57 руб./$1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,01 копейки - до 85,29 рубля.
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