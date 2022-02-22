Борель обещает очередные санкции ЕС против России уже сегодня

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, но это еще не будет весь ответ ЕС на признание Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР), о деталях говорить рано. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», — заявил Боррель, подчеркнув, что масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза.