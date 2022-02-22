Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договоры с Россией
11:35 22.02.2022
Депутаты единогласно поддержали соответствующее решение на внеочередном заседании Народного совета ДНР во вторник.
Народный совет (парламент) Луганской народной республики (ЛНР) во вторник ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседаний.
Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.
НОВОСТИ
- 03:27 22.02.2022
- Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР
- 02:30 22.02.2022
- Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
- 02:10 22.02.2022
- Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
- 00:35 22.02.2022
- Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
- 22:35 21.02.2022
- Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР
- 19:20 21.02.2022
- «Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
- 16:12 21.02.2022
- Две БМП зашли на территорию РФ для эвакуации украинской диверсионной группы — ЮВО
- 16:00 21.02.2022
- Пятеро диверсантов с Украины, нарушившие границу РФ, уничтожены — ЮВО
- 13:20 21.02.2022
- Сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада — Генштаб республики
- 13:07 21.02.2022
- Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать