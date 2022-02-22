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НОВОСТИ

Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договоры с Россией

11:35 22.02.2022

Парламент Донецкой Народной Республики во вторник ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Депутаты единогласно поддержали соответствующее решение на внеочередном заседании Народного совета ДНР во вторник.

Народный совет (парламент) Луганской народной республики (ЛНР) во вторник ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседаний.

Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.

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