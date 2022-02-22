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Более 5800 столичных учителей прошли тренинг по театральной педагогике

11:25 22.02.2022

В комплексном онлайн-тренинге «Современный урок и технологии театральной педагогики» приняли участие более 5800 московских учителей. Об особенностях этого направления в образовании и его роли в формировании у школьников нравственных ценностей, их социальной адаптации и развитии метапредметных навыков педагогам рассказали преподаватели театральных вузов, практикующие психологи, артисты театра и кино, благотворители и другие эксперты, сообщают «Вести образования» 

В частности, столичные учителя познакомились с комплексом упражнений для развития навыков ораторского мастерства, узнали о приемах использования театрального искусства при ведении уроков в младшей и старшей школе, способах выстроить доверительные отношения с учащимися и многом другом.

«На трехдневном онлайн-тренинге московские педагоги научились использовать различные техники и приемы из области театральной педагогики для повышения качества проведения уроков в очном и дистанционном форматах. Полезные лайфхаки от актеров, преподавателей актерского мастерства, режиссеров, психологов и, конечно же, московских учителей-практиков помогут повысить мотивацию школьников, сделать занятия более запоминающимися и современными», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В завершении тренинга участники по желанию могли пройти тестирование.

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