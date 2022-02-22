Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа - Путин
12:30 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметил российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.
«Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ (сжиженный природный газ), на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — заверил Путин.
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