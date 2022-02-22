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Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа - Путин

12:30 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля во вторник приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VI саммита Форума стран — экспортеров газа.

Как отметил российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.

«Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ (сжиженный природный газ), на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — заверил Путин.

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