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В ЛНР говорят о восстановлении территории республики в границах Луганской области

12:45 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил во вторник, что могут быть приняты меры по восстановлению целостности всей территории республики, если Киев не отведет войска за пределы Луганской области.

«В рамках законодательств наших республик есть закон, который говорит четко о том, что территория ЛНР — это территория бывшей Луганской области. Есть оккупированная наша территория украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будут приняты решения, которые позволят установить мир, нашу территориальную целостность на всей территории ЛНР», — приводит слова Хорошилова Луганскинформцентр.

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