Новикомбанк вошел в ТОП-5 европейских банков по рентабельности акционерного капитала в рейтинге The Banker

12:35

Фото пресс-службы Новикомбанка

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, вошел в число лучших банков Европы по уровню рентабельности акционерного капитала согласно рейтингу авторитетного британского журнала The Banker . По итогам 2021 года Новикомбанк занял четвертое место в списке из 1000 крупнейших европейских банков.

В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала. Новикомбанк вошел в топ списка ведущих банков по рентабельности акционерного капитала, заняв в нем четвертое место.

В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 млрд руб. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 млрд руб.

Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.

За последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Среди заемщиков – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

«Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, контролируя соотношение операционных расходов к доходам и оптимизируя бизнес-процессы. Именно за счет этого удается обеспечивать оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

The Banker – британский ежемесячный журнал, анализирующий состояние и динамику международных финансов. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times.