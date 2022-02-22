Новикомбанк вошел в ТОП-5 европейских банков по рентабельности акционерного капитала в рейтинге The Banker
12:35 22.02.2022
|Фото пресс-службы Новикомбанка
В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала. Новикомбанк вошел в топ списка ведущих банков по рентабельности акционерного капитала, заняв в нем четвертое место.
В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 млрд руб. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 млрд руб.
Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.
За последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Среди заемщиков – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.
«Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, контролируя соотношение операционных расходов к доходам и оптимизируя бизнес-процессы. Именно за счет этого удается обеспечивать оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.The Banker – британский ежемесячный журнал, анализирующий состояние и динамику международных финансов. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times.
НОВОСТИ
- 03:27 22.02.2022
- Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР
- 02:30 22.02.2022
- Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
- 02:10 22.02.2022
- Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
- 00:35 22.02.2022
- Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
- 22:35 21.02.2022
- Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР
- 19:20 21.02.2022
- «Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
- 16:12 21.02.2022
- Две БМП зашли на территорию РФ для эвакуации украинской диверсионной группы — ЮВО
- 16:00 21.02.2022
- Пятеро диверсантов с Украины, нарушившие границу РФ, уничтожены — ЮВО
- 13:20 21.02.2022
- Сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада — Генштаб республики
- 13:07 21.02.2022
- Глава ДНР подтвердил, что идет бой с ВС Украины у границы с РФ — заявление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать