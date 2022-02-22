Зеленский рассмотрит запрос МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией
13:30 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией <…>. Я рассмотрю его», — сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом, который находится в Киеве с визитом.
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