Разрыв дипотношений с Украиной Песков назвал крайне нежелательным сценарием
14:10 22.02.2022 Источник: Интерфакс
Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. "Разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает все еще сложнее, не только для государств, но и для народов двух стран", - сказал Песков.
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