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Разрыв дипотношений с Украиной Песков назвал крайне нежелательным сценарием

14:10 22.02.2022 Источник: Интерфакс

Разрыв дипломатических отношений между РФ и Украиной является крайне нежелательным сценарием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. "Разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает все еще сложнее, не только для государств, но и для народов двух стран", - сказал Песков.

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