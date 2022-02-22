Разрыв дипотношений с Украиной Песков назвал крайне нежелательным сценарием

14:10 Источник: Интерфакс

Разрыв дипломатических отношений между РФ и Украиной является крайне нежелательным сценарием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. "Разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает все еще сложнее, не только для государств, но и для народов двух стран", - сказал Песков.