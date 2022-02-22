23 февраля подмосковные музеи будут работать бесплатно

15:07

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



23 февраля государственные и муниципальные музеи в Подмосковье будут работать бесплатно.

«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье»,– сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и добавила, что музеи откроют свои двери для свободного посещения и 8 марта.

Вот список музеев:

- Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре.

- Серпуховский историко-художественный музей.

- Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

- Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль».

- Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

- Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в Пушкинском округе.

- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов.

- Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе.

- Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

- Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока недалеко от Солнечногорска.

- Московский областной музей народных художественных промыслов в городском округе Мытищи.

- Военно-технический музей в Черноголовке.

Чтобы бесплатно посетить экспозиции, нужно получить билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее - некоторые экскурсии и выставки останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты - на сайтах музеев.

Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.

23 февраля также бесплатно будут работать пункты проката в подмосковных парках.