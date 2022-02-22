23 февраля подмосковные музеи будут работать бесплатно
15:07 22.02.2022
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье»,– сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и добавила, что музеи откроют свои двери для свободного посещения и 8 марта.
Вот список музеев:
- Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре.
- Серпуховский историко-художественный музей.
- Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.
- Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль».
- Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
- Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в Пушкинском округе.
- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов.
- Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе.
- Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.
- Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока недалеко от Солнечногорска.
- Московский областной музей народных художественных промыслов в городском округе Мытищи.
- Военно-технический музей в Черноголовке.
Чтобы бесплатно посетить экспозиции, нужно получить билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее - некоторые экскурсии и выставки останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты - на сайтах музеев.
Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.
23 февраля также бесплатно будут работать пункты проката в подмосковных парках.
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