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Сбер обеспечил торговым точкам прием электронных сертификатов на покупку средств для реабилитации

15:42 22.02.2022

Сбер обеспечил возможность приема электронных сертификатов для торговых точек, которые участвуют в программах предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии с 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

Электронный сертификат – это новый способ приобретения технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещенная в специализированной Государственной информационной системе. Она содержит сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используется для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объеме, установленном законодательством РФ.

Такая запись привязывается к номеру банковской карты платежной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Чтобы получить сертификат, гражданину необходимо оформить заявку на портале Госуслуг и иметь действующую карту «Мир» любого банка.

Первой подключившейся к услуге организацией является группа компаний «НИКАМЕД», эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ медицинских ортопедических изделий. Она планирует в первой декаде марта 2022 развернуть технологию на более чем 220 розничных салонах по всей территории РФ.

ООО «НИКАМЕД» управляет собственной розничной сетью ортопедических салонов ОРТЕКА. Компания более 25 лет в том числе работает с людьми по программе индивидуальной реабилитации (ИПР).

Чтобы подключить сервис, торговым точкам помимо договора с поддерживающим технологию электронных сертификатов банком-эквайером, необходимо:

– подать заявку на подключение к системе на портале Госуслуг;

– настроить кассовое программное обеспечение, принимающее сертификаты к оплате;

– иметь в своем ассортименте товары, разрешенные к оплате таким сертификатом. В соответствии с 491-ФЗ на сегодняшний день по электронному сертификату граждане имеют возможность приобрести широкий спектр технических средств реабилитации (ТСР), включая: коляски для маломобильных групп населения, трости для незрячих, слуховые аппараты и другие товары данной категории. Планируется постепенное расширение перечня доступных по данной технологии товаров и услуг.

«Сбер одним из первых банков в стране обеспечил возможность приема электронных сертификатов в торговых точках, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Поддержкой можно воспользоваться в момент покупки, за которую потом не придется отчитываться. Клиент может самостоятельно выбрать оптимальное для него ТСР и при необходимости самостоятельно доплатить недостающую сумму. Внедрение электронных сертификатов выгодно и самим торговым точкам, поскольку способствует росту продаж. Мы с радостью приняли участие в этом социально значимом инновационном проекте, который поможет людям с инвалидностью, нуждающимся в реабилитации».

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