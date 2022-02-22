«Когда мы были на войне» и «Трава у дома»: военных поздравили концертом «Служить России»
16:11 22.02.2022
|Фото пресс-службы группы «Земляне»
Конец прошлого года запомнился меломанам долгожданным воссоединением культового коллектива «Землян» с его «золотым составом» – барабанщиком Владимиром Киселевым и гитаристом Игорем Романовым. Выступление на сцене БКЗ перед военнослужащими стало для «Землян» также возвращением на историческую родину: как раз в Ленинграде в 70-х годах коллектив начал давать свои первые концерты.
В ходе программы «Служить России» «Земляне» спели для зрителей два легендарных хита – «Трава у дома» и «Поверь в мечту».
Для традиционного концерта ко Дню защитника Отечества приглашаются звезды, чьи композиции знают и любят, заметил главный режиссер БКЗ «Октябрьский», заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев. «Мы посвящаем концерт всем защитникам Отечества разного возраста – и ветеранам, и молодежи», – добавил он.
Также с 23 февраля ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих и участников боевых действий поздравили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств «Эдельвейс», пианист Алексей Шагаев и военный духовой оркестр. Также несколько песен исполнил Кубанский казачий хор, среди них – «Когда мы были на войне», «Распрягайте, хлопцы, коней» и другие.
С поздравлением к гостям обратились уполномоченный представитель президента Российской Федерации, губернатор города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа.
Немаловажную роль в организации праздника сыграла директор, художественный руководитель БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович. В ходе концерта также было представлено много видеоконтента.
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