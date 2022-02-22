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Власти ФРГ останавливают сертификацию «Северный потока—2»

16:24 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается „Северного потока — 2“. Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», — сказал Шольц. «Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», — пояснил канцлер.

«Без этой сертификации „Северный поток — 2“ не может быть запущен», — добавил Шольц.

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