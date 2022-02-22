МИД Белоруссии выпустил заявление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР
16:40 22.02.2022 Источник: НГ-Online
Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику, - говориться в распространенном МИД Белоруссии заявлении.
Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним. Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример.
В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. Белорусам, как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде.
Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу.
Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру.
Напоминаем об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в нашем регионе. Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции.
Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации.
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