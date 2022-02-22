Британия выразила России официальный протест по поводу последних событий вокруг ЛНР и ДНР
17:00 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска», — отмечается в сообщении.
«Мы ясно заявили российскому послу, что Россия заплатит цену за свои действия через дальнейшие санкции, если она не выведет войска», — добавили в британском МИД.
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