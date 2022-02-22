0
0
40
НОВОСТИ

Британия выразила России официальный протест по поводу последних событий вокруг ЛНР и ДНР

17:00 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Великобритании выразил во вторник протест посолу России в Великобритании Андрею Келину за якобы имевшее место «нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины». Об этом говорится в коммюнике, распространенном Форин оффисом.

«Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска», — отмечается в сообщении.

«Мы ясно заявили российскому послу, что Россия заплатит цену за свои действия через дальнейшие санкции, если она не выведет войска», — добавили в британском МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 22.02.2022
МИД Белоруссии выпустил заявление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР
0
135
16:37 22.02.2022
Джонсон: Я не хочу, чтобы мы дискредитировали россиян только по причине их национальности
0
153
16:24 22.02.2022
Власти ФРГ останавливают сертификацию «Северный потока—2»
0
134
16:11 22.02.2022
«Когда мы были на войне» и «Трава у дома»: военных поздравили концертом «Служить России»
0
140
15:42 22.02.2022
Сбер обеспечил торговым точкам прием электронных сертификатов на покупку средств для реабилитации
0
165
15:07 22.02.2022
23 февраля подмосковные музеи будут работать бесплатно
0
187
14:31 22.02.2022
Песков пояснил, когда именно по времени прошло подписание договоров с ЛНР и ДНР
0
268
14:10 22.02.2022
Разрыв дипотношений с Украиной Песков назвал крайне нежелательным сценарием
0
350
13:50 22.02.2022
Госдума ратифицировала договоры о признании независимости ЛНР и ДНР
0
70
13:30 22.02.2022
Зеленский рассмотрит запрос МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией
0
369

Возврат к списку