Британия выразила России официальный протест по поводу последних событий вокруг ЛНР и ДНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Великобритании выразил во вторник протест посолу России в Великобритании Андрею Келину за якобы имевшее место «нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины». Об этом говорится в коммюнике, распространенном Форин оффисом.

«Мы вызвали посла сегодня, чтобы подчеркнуть, что такие действия нарушают международное право. Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска», — отмечается в сообщении.

«Мы ясно заявили российскому послу, что Россия заплатит цену за свои действия через дальнейшие санкции, если она не выведет войска», — добавили в британском МИД.