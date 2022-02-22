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Госдума ратифицировала договоры о признании независимости ЛНР и ДНР

13:50 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства. При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.

Документы подписаны Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Согласно договорам, тексты которых идентичны, «стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров», а также на принципах равноправия и невмешательства.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т. д.

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