0
0
271
НОВОСТИ

Белый дом считает "началом вторжения" признание Россией независимости ЛНР и ДНР

17:35 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают последние шаги РФ в отношении Украины как начало «российского вторжения». Об этом заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил во вторник в эфире телекомпании Си-эн-эн.

«Да, мы считаем, что это начало вторжения», — заявил Файнер, отметив, что США на этом фоне уже начали применять ответные меры. «Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году», — утверждал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:55 22.02.2022
Путин обратился в Совфед за разрешением использовать войска за границей РФ
0
0
18:00 22.02.2022
Белоруссия собирается закупить вооружения современных типов - Лукашенко
0
126
17:00 22.02.2022
Британия выразила России официальный протест по поводу последних событий вокруг ЛНР и ДНР
0
226
16:40 22.02.2022
МИД Белоруссии выпустил заявление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР
0
320
16:37 22.02.2022
Джонсон: Я не хочу, чтобы мы дискредитировали россиян только по причине их национальности
0
310
16:24 22.02.2022
Власти ФРГ останавливают сертификацию «Северный потока—2»
0
254
16:11 22.02.2022
«Когда мы были на войне» и «Трава у дома»: военных поздравили концертом «Служить России»
0
243
15:42 22.02.2022
Сбер обеспечил торговым точкам прием электронных сертификатов на покупку средств для реабилитации
0
249
15:07 22.02.2022
23 февраля подмосковные музеи будут работать бесплатно
0
268
14:31 22.02.2022
Песков пояснил, когда именно по времени прошло подписание договоров с ЛНР и ДНР
0
353

Возврат к списку