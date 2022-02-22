Белый дом считает "началом вторжения" признание Россией независимости ЛНР и ДНР

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают последние шаги РФ в отношении Украины как начало «российского вторжения». Об этом заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил во вторник в эфире телекомпании Си-эн-эн.

«Да, мы считаем, что это начало вторжения», — заявил Файнер, отметив, что США на этом фоне уже начали применять ответные меры. «Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году», — утверждал он.