Белый дом считает "началом вторжения" признание Россией независимости ЛНР и ДНР
17:35 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, мы считаем, что это начало вторжения», — заявил Файнер, отметив, что США на этом фоне уже начали применять ответные меры. «Вторжение есть вторжение, и именно это и происходит. Но Россия вторглась на Украину еще в 2014 году», — утверждал он.
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