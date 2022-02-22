Путин обратился в Совфед за разрешением использовать войска за границей РФ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за пределами территории России, вопрос будет рассмотрен в открытом режиме. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения», — сказала она.

Принято решение рассмотреть вопрос в открытом режиме.