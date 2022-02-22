0
0
173
НОВОСТИ

Путин обратился в Совфед за разрешением использовать войска за границей РФ

18:55 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за пределами территории России, вопрос будет рассмотрен в открытом режиме. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения», — сказала она.

Принято решение рассмотреть вопрос в открытом режиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:12 22.02.2022
Путин: Теперь Минских соглашений не существует
0
49
20:00 22.02.2022
Путин сказал, что нужно Украине для возвращения ядерного статуса
0
82
19:57 22.02.2022
Путин: Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут...
0
93
19:52 22.02.2022
Путин подтвердил, что Россия окажет ЛНР и ДНР военную помощь
0
89
19:45 22.02.2022
В РПЦ ответили на вопрос, останется ли Донбасс у Украинской церкви
0
102
19:16 22.02.2022
Совфед разрешил президенту РФ использовать войска за рубежом
0
154
19:00 22.02.2022
Италия смягчает режим въезда в для иностранных граждан
0
165
18:58 22.02.2022
250 тысяч предпринимателей воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера за четыре месяца
0
142
18:46 22.02.2022
Украина отозвала своего временного поверенного из Москвы "в командировку"
0
177
18:00 22.02.2022
Белоруссия собирается закупить вооружения современных типов - Лукашенко
0
245

Возврат к списку