Италия смягчает режим въезда в для иностранных граждан

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус», — говорится в распоряжении.