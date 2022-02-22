Украина отозвала своего временного поверенного из Москвы "в командировку"

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный Украины в РФ Василий Покотило возвращается на родину, и это является чрезвычайным и жестким сигналом со стороны Киева. Об этом заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже сейчас временный поверенный Украины в Российской Федерации, потому что у нас там нет посла с 2014 года, находится в дороге на Украину. Это тоже наш политический сигнал, это не просто так мы его отозвали в командировку», — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал «Украина-24».

По словам Кулебы, такое решение в дипломатии «является чрезвычайным и жестким сигналом».