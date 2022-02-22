Украина отозвала своего временного поверенного из Москвы "в командировку"
18:46 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уже сейчас временный поверенный Украины в Российской Федерации, потому что у нас там нет посла с 2014 года, находится в дороге на Украину. Это тоже наш политический сигнал, это не просто так мы его отозвали в командировку», — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал «Украина-24».
По словам Кулебы, такое решение в дипломатии «является чрезвычайным и жестким сигналом».
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