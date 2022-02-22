250 тысяч предпринимателей воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера за четыре месяца
18:58 22.02.2022
Почти 250 тыс. клиентов Сбера – владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы Сбера за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».
«С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом», – рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот – его активно используют более 67 тыс. предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тыс. клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тыс.».
«Юрист для бизнеса» позволяет получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» – искать сотрудников. «Электронный документооборот» дает возможность отправить отчетность в госорганы или обменяться важными документами с партнерами.
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