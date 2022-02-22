Совфед разрешил президенту РФ использовать войска за рубежом

19:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе. Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении. Документ вступает в силу с момента его принятия.