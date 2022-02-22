Путин подтвердил, что Россия окажет ЛНР и ДНР военную помощь

19:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную помощь, подтвердил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», — сказал Путин.